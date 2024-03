Ifølge New Yorks guvernør indsættes soldater og betjente for at øge trygheden i undergrundsbanen.

Overfald, tyveri og andre typer kriminalitet i storbyen New Yorks travle undergrundsbane får nu myndighederne til at trække på flere hundrede soldater fra nationalgarden.

Således skal 750 soldater indsættes for blandt andet at tjekke pendlernes tasker på de travleste stationer.

Det har delstaten New Yorks guvernør, Kathy Hochul, besluttet.

Derudover skal 250 politibetjente bidrage til indsatsen, som skal gøre det mere trygt at bruge New Yorks såkaldte subway.

Tiltaget kommer, efter at der den seneste tid har været flere voldsomme overfald på passagerer i undergrundsbanen.

Antallet af anmeldelser for kriminalitet begået i undergrundsbanen var dog 15 procent lavere i februar sammenlignet med samme måned sidste år.

Men statistik er ikke nok til at berolige de rejsende, mener New Yorks guvernør.

- At sige, at det bliver bedre, gør ikke, at man får det bedre. Især ikke, når man lige har hørt om nogen, der er blevet stukket i halsen eller kastet ned på togskinnerne. Det har en psykologisk indvirkning, siger Kathy Hochul.

Soldaterne fra nationalgarden har ikke beføjelse til at anholde personer, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er kun politibetjentene, der kan det.

Men de må altså gerne holde opsyn og undersøge, om passagererne har ulovlige eller mistænkelige ting i deres tasker.

Så sent som i sidste måned besluttede New Yorks borgmester, Eric Adams, at 1000 politibetjente skulle patruljere undergrundsbanen i løbet af februar.

Han henviste til, at der i januar var registreret en stigning i antallet af anmeldelser om kriminalitet i metroen.

Foreningen Riders Alliance, der repræsenterer pendlerne i New York, mener ikke, at det gør nogen positiv forskel at indsætte flere hundrede soldater og politibetjente.

Det siger Danny Pearlstein, der er talsmand for Riders Alliance.

- Selv om intentionen er god, vil indsættelsen af soldater i undergrundsbanen formentlig bestyrke opfattelsen af, at der bliver begået kriminalitet, hos folk, som ikke bruger offentlig transport, frem for at beskytte de millioner af mennesker, som færdes på stationerne og i togene, siger Danny Pearlstein.

Der blev anmeldt 38 røverier og 70 tyverier i metrosystemet i februar. Derudover blev der anmeldt 35 overfald.

Samlet gennemførte pendlere og andre rejsende cirka 90 millioner ture i undergrundsbanen i løbet af måneden.

