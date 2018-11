Myndighederne hæver dødstallet til 71 og antallet af savnede til 1000 efter den værste brand i Californien.

71 personer er bekræftet omkomne efter den dødeligste og mest ødelæggende brand i Californiens historie.

Det oplyser sheriffen i Butte County, Kory Honea, efter fundet af de jordiske rester af yderligere otte personer i det nordlige Californien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig opjusterer sheriffen antallet af savnede fra 631 til mere end 1000 personer, skriver nyhedsbureauet AFP.

Redningshold arbejder fortsat på højtryk for at finde flere omkomne efter branden, der brød ud i det nordlige Californien omkring byen Paradise torsdag den 8. november.

Sheriffen understreger på et pressemøde lørdag, at informationerne på listen over savnede fortsat er ved at blive præciseret.

- I skal forstå, at listen er dynamisk. Den information, jeg giver jer, indeholder rå data, og listen kan indeholde de samme navne flere gange, siger sheriffen ifølge AFP.

Det er anden gang på to dage, at antallet af savnede er steget eksplosivt. Fredag gik antallet fra 130 til 631. Og nu lyder antallet altså på mere end 1000.

De seneste dages stigninger skyldes, at efterforskerne har gennemgået alle de nødopkald, der blev foretaget, da branden brød ud ugen forinden.

Myndighederne håber, at en stor del af de savnede er flygtet fra flammerne og ikke er klar over, at de er meldt savnet.

Sheriffen opfordrer derfor til, at overlevende kontakter politiet og bliver streget fra listen.

/ritzau/