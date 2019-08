I weekenden har en kraftig skovbrand hærget Gran Canaria. Mandag er den fortsat ude af kontrol.

Lørdag brød en kraftig skovbrand ud i bjergene på den populære ferieø Gran Canaria.

Mandag eftermiddag er branden fortsat ude af kontrol, oplyser de lokale redningsmyndigheder på øen ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Først på aftenen søndag lød meldingen ifølge nyhedsbureauet AFP, at omkring 1000 hektar var blevet ødelagt i branden på øen.

Derudover blev omkring 1000 borgere evakueret. Det er uvist, hvorvidt de har fået lov til at vende tilbage til deres hjem mandag.

Branden brød ifølge flere medier ud i Artenara-kommunen i den vestlige del af øen i Las Palmas-provinsen.

Den spanske avis El Mundo skriver ifølge dpa, at flammerne er begrænset til et areal på 1000 hektar, men situationen er hverken under kontrol eller stabil.

Årsagen til branden kan muligvis være en 55-årig mand, der udviste uforsigtighed i forbindelse med svejsearbejde. Manden er mandag i politiets varetægt.

/ritzau/