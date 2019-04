Elever og ansatte på to universiteter i USA har været i karantæne for at stoppe spredning af mæslinger.

1000 studerende og ansatte på to universiteter i Los Angeles har denne uge været i karantæne i et forsøg på at stoppe spredning af mæslinger.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Fredag eftermiddag lokal tid - to dage efter karantænen blev sat i værk - er 325 vurderet til at være immune over for sygdommen. De er ikke længere i karantæne, oplyser sundhedsmyndighederne i Los Angeles.

De to universiteter, University of California og California State University, har mere end 65.000 studerende tilsammen. 675 studerende og ansatte er forsat i karantæne natten til lørdag dansk tid.

Karantænen indebærer, at de har forbud mod at opholde sig i nærheden af andre mennesker. Det betyder blandt andet, at de ikke må tage offentlig transport, heriblandt busser, taxaer, tog og fly.

Enhver, der overtræder forbuddet, risikerer at blive retsforfulgt, siger Los Angeles direktør for folkesundhed, Barbara Ferrer.

- Dette er en juridisk bindende ordre, understreger Ferrer.

USA er ramt af det værste udbrud af mæslinger i næsten 20 år. Også andre lande melder om usædvanligt mange tilfælde af den smitsomme sygdom, som der findes effektive vacciner mod.

Ifølge FN's børneorganisation, Unicef, er kimen til den "alarmerende" tendens lagt år tilbage. Problemet er, at millioner af børn ikke er vaccineret.

I 2017 døde omkring 110.000 mennesker af mæslinger. Hovedparten af dem børn. Det svarede til en stigning på 22 procent i forhold til 2016. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blandt de industrialiserede nationer topper USA Unicefs liste over lande, hvor flest børn ikke er vaccineret. Fra 2010 til 2017 drejer det sig om over 2,5 millioner amerikanske børn.

Og det nytter ikke noget at se til, mens den smitsomme sygdom spredes yderligere, mener embedslæge i Los Angeles Amand Dorian.

- Mæslinger kan slå mennesker ihjel. Derfor er vi nødt til at tage det her meget seriøst, udtaler Dorian ifølge nyhedsbureauet AP.

Alene i år har op mod 700 mennesker i USA været smittet med mæslinger. I Los Angeles drejer det sig om fem personer, mens tallet for hele Californien er 38.

Tidligere på måneden måtte 875 studerende, ansatte og besøgende på et tredje universitet i byen i karantæne, efter at en elev smittet med mæslinger havde været på skolen.

/ritzau/