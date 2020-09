Tysk politi har under aktion i 12 delstater beslaglagt "bjerg af bevismateriale" fra 60 ejendomme.

Tysk politi slog tirsdag til mod et stort netværk for pædofile, der blandt andet mistænkes for at producere og dele børnepornografi.

Flere end 1000 betjente deltog i en koordineret aktion, der blev gennemført i 12 ud af Tysklands 16 delstater.

Under aktionen beslaglagde politiet det, det kalder et "bjerg af bevismateriale".

Det omfatter blandt andet et stort antal harddiske og to pengeskabe.

Det oplyser chefefterforsker Michael Esser onsdag.

Han tilføjer, at det vil tage lang tid at gennemgå det beslaglagte materiale.

Tirsdagens aktion var rettet mod 48 mænd og to kvinder, der er mistænkt for at eje og distribuere børnepornografi.

Ifølge politiet er der ikke noget bevis for, at de mistænkte selv har begået overgreb mod børn.

Ingen af de mistænkte blev anholdt under tirsdagens aktion, oplyser Michael Esser.

Politiet ransagede i alt 60 ejendomme under aktionen, der blandt andet blev udført med hjælp fra specialstyrker.

Efterforskningen har forbindelse til et stort netværk for pædofile, der blev optrevlet i byen Bergisch Gladbach i oktober 2019.

Flere end 200 navngivne personer er siden blevet identificeret som mistænkte i sagen.

Efterforskere har siden talt om, at sagen har haft en "sneboldeffekt", og at hver mistænkte har ført politiet på sporet af andre mistænkte.

- Vi taler om omkring 30.000 ukendte mistænkte, siger Markus Hartmann. Han står i spidsen for en afdeling for cyberkriminalitet hos anklagemyndigheden i Köln.

/ritzau/dpa