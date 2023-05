Pludselig blev eleverne ramt af tåregas.

100 personer kom lettere til skade efter at have inhaleret gasen på en erhvervsskole i tyske Schwäbish Hall øst for Stuttgart onsdag middag.

Det skriver SWR.

80 blev behandlet ambulant på stedet, mens 20 blev kørt på sygehuset.

40 ambulancer, 100 redningsfolk og tre helikoptere blev sendt til stedet, da man frygtede et større gasudslip.

Politiet går for nuværende ud fra, at nogle har anvendt tåregas med vilje, skriver de på deres hjemmeside.

Mange elever begyndte at hoste og få svie i øjnene.

Bygningerne blev ryddet fuldstændigt, og der blev luftet ud.

Flere er stadig indlagt på hospitalet til observation.