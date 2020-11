Ifølge den nationale flåde i Sri Lanka er flere end 100 lodhvaler blevet reddet efter at være blevet strandet på en strand på øens sydvestkyst.

Landsbybeboere så stort på udgangforbuddet på grund af coronavirussen, og de stod alle klar til at redde de små hvaler mandag.

De vadede ud i brændingen for at skubbe lodhvalerne tilbage i havet ved Panadura, syd for hovedstaden Colombo.

»Vi skubbede dem tilbage i aftes. Der var mellem 100 og 120 strandede hvaler,« sagde Indika de Silva, talsmand for flåden, til nyhedsbureauet Reuters.

Folk kigger på en af de kun fire døde hvaler på Panadurastranden i Sri Lanka. Foto: DINUKA LIYANAWATTE Vis mere Folk kigger på en af de kun fire døde hvaler på Panadurastranden i Sri Lanka. Foto: DINUKA LIYANAWATTE

Fire af hvalerne døde under redningsaktionen.

»Jeg var i gang med at fiske, da jeg så en mørk masse, og flere end 100 hvaler kom op på land,« sagde fiskeren Upul Ranjith.

»Jeg ved ikke, hvorfor det skete. Det er aldrig sket før. Det er første gang, jeg har set det,« siger han.

Videnskabsfolk er ikke sikre på, hvorfor hvaler strander på lavt vand.

En sømand fra Sri Lankas flåde trækker en hval ud på dybt vandt. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI Vis mere En sømand fra Sri Lankas flåde trækker en hval ud på dybt vandt. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI

I september døde adskillige hundrede hvaler på lavt vand i Australien. Det var en af de værste hvalstrandinger i verden.