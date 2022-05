100 nye henvendelser.

Så mange borgere har henvendt sig til norsk politi, efter politiet mandag efterlyste et bestemt simkort, som man mener kan være med til at opklare mysteriet om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen.

Det skriver Dagbladet.

Sim-kortet skulle have siddet i den telefon, som blev brugt til at planlægge forbrydelsen, der fandt sted for fire et halvt år siden.

Ifølge Dagbladet har politiet nu fundet frem til et nyt sted, hvor simkortet har været til salg.

Det drejer som om Bunnpris-butikken i Grønland Basar, Tøyengata 2, i Oslo, oplyser politiinspektør Gjermund Hanssen i forbindelse med en pressebriefing.

»Vores mål er fortsat at finde ud af, hvad der er sket med Anne-Elisatbeth Hagen og stille de skyldige til ansvar,« siger politiinspektøren.

Anne-Elisabeth Hagens mand er fortsat sigtet i sagen, mistænkt for at have planlagt kidnapningen – og eventuelt også drabet – på sin hustru.

Han nægter sig skyldig.

Lykkes det politiet at finde ud af, hvem der købte sim-kortet, kan det ifølge VG føre dem direkte til den eller de personer, der bortførte Anne-Elisabeth Hagen tilbage i efteråret 2018.