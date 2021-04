Næsten 102 millioner amerikanere har fået mindst ét stik, mens næsten 58 millioner er færdigvaccineret.

USA har fredag rundet endnu en vaccinations-milepæl, da 100 millioner borgere nu har fået mindst et stik.

Det oplyser den amerikanske sundhedsmyndighed Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ifølge AFP.

Det er ikke mere end tre uger siden, at landet med cirka 330 millioner indbyggere rundede 100 millioner coronavaccinestik. Det var et mål, som den amerikanske præsident, Joe Biden, havde sat ved sin indsættelse.

Han lovede, at der skulle være givet 100 millioner doser inden for hans første 100 dage på posten. Da man nåede målet havde han været præsident i 51 dage.

Nu har næsten 102 millioner amerikanere fået mindst ét stik, mens næsten 58 millioner er færdigvaccinerede. Det viser data fra CDC.

USA har i øjeblikket fart på vaccinationsprogrammet, og mediet Bloomberg har estimeret, at hvis vaccinationerne fortsætter i samme tempo som hidtil, vil det tage fem måneder at vaccinere 75 procent af den amerikanske befolkning med to doser.

Siden har Biden i sidste uge lovet, at 90 procent af alle voksne i USA vil få tilbudt vaccinen inden 19. april.

- Vores arbejde er langt fra slut. Krigen mod covid-19 er langt fra vundet, sagde han på amerikansk tv mandag.

USA har en stor mængde vaccinedoser. Mandag oplyste Moderna, at der er sendt 100 millioner doser til landet, mens også Johnson & Johnson har optrappet leveringen.

USA bruger tre vacciner imod covid-19. Det er vaccinerne fra Pfizer-BioNTech, Moderna og Johnson & Johnson.

/ritzau/