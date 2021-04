En storstilet aktion har ført til anholdelser af 100 personer i Spanien.

Personerne er alle mistænkt for at være medlem af samme bande, der gennem længere tid har smuglet hash og marihuana fra Marokko til Spanien.

Det skriver Reuters.

Smuglingen skulle være foregået med speedbåde over Middelhavet.

I forbindelse med anholdelserne har politiet konfiskeret mere end fem ton hash og 230 kilo marihuana, lyder det fra myndighederne i en udtalelse.

Ifølge Reuters har bandemedlemmerne haft forskellige opgaver at udføre. Nogle havde ansvaret for, at speedbådene altid var klar.

Andre medlemmer havde ansvaret for at gemme stofferne i lastbilerne, der skulle transportere stofferne fra Spanien videre til Frankrig og til sidst ud til hele Europa.

Udover stofferne har politiet også konfiskeret adskillige våben, køretøjer og kontanter.

De 100 personer skal på et endnu ukendt tidspunkt stilles for en dommer.