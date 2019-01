"Stop med at voldtage vores fælles mor", hedder det på banner i unge belgieres klimamarch.

Belgiens unge har fået nok. Politikerne snakker og snakker om klima, men de gør intet, mener flere af de over 10.000 skoleelever og unge, som torsdag demonstrerer i kulde og silende regn i Bruxelles' gader.

- Vi er kommet for at redde klimaet. Vi fortsætter, til der sker noget, siger Ian Lataire, der er skoleelev i kystbyen Oostende 110 kilometer vest for Bruxelles, til Ritzau.

Han deltog i et lignende klimaoptog i Bruxelles i sidste uge. De var cirka 3000 unge for en uge siden. I dag er de fire gange så mange, og de vil fortsætte, til regeringen tager initiativer til at beskytte klimaet.

Sammen med en veninde argumenterer Ian Lataire for, at priserne på fly skal hæves, mens togpriserne skal sænkes.

Det vil være godt for kloden, forklarer de, inden de løber tilbage i strømmen af skrigende og råbende skoleelever.

Demonstranterne kommer fra hele Belgien. Fælles for dem er, at de er unge. De bærer bannere og råber på engelsk "we want change" (vi kræver forandringer).

Belgisk politik skønner, at der er 12.500 demonstranter på gaden torsdag, skriver avisen Le Soir.

Tre 16-årige piger fra Mechelen, der ligger mellem Antwerpen og Bruxelles, svinger et farverigt banner med teksten "Stop med at voldtage vores fælles mor".

- De gør ikke noget. Klimaet skal være en prioritet, siger Lore med adresse til den belgiske regering.

Hendes veninder Jules og Helen mener, at regeringen svigter.

- De har lavet en klimaaftale. Men de lever ikke op til den, siger Jules.

Arrangøren af torsdagens demonstration er gruppen Youth for Climate (Unge for Klima), der kræver bindende klimaløfter af den belgiske regering.

Disse skal sikre, at den globale middeltemperatur ikke stiger mere end 1,5 grader celsius i forhold til førindustrielt niveau. Det var det mål, man besluttede på FN-klimatopmødet i Paris i 2015.

Demonstranterne bevægede sig torsdag formiddag via Chaussée d'Etterbeek tæt ved Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

De unge havde dog mere fokus på Belgiens regering end på EU's rolle i klimakampen.

