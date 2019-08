Af endnu uvisse årsager blev der fredag aften pludselig åbnet ild under en amerikansk fodboldkamp i delstaten Alabama.

Ti teenagere - der var til stede på stadion for at overvære kampen mellem Leflore High School og Williamson High School - kom til skade. Halvdelen af dem er i kritisk tilstand.

Det skriver CNN.

Alle dem, der blev såret under skyderiet, som fandt sted på Ladd-Peebles Stadium i byen Mobile, er mellem 15 og 18 år.

På et efterfølgende pressemøde fortalte politiinspektør Lawrence Battiste, at man ikke vil tolerere, at den slags finder sted.

»Hvorfor tager unge mennesker den her slags vold med til offentlige begivenheder? De tager deres udeståender, som de har med hinanden ude i deres områder, med, og de udsætter andre mennesker for fare,« fortalte han ifølge CNN og fortsatte:

»Det er uacceptabelt, at folk ikke kan tage ud og nyde sådan nogle begivenheder.«

To personer er indtil videre i politiets varetægt som følge af skyderiet.