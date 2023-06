Søndag forulykkede en bus med bryllupsgæster i Australien, og 10 personer mistede livet.

Tirsdag sagde politiet, at manden, som kørte bussen, kørte for hurtigt under tågede vejrforhold. Det skriver BBC.

Bussen transporterede gæster, der havde været til et bryllup, da den væltede i en rundkørsel i nærheden af byen Greta i New South Wales-regionen i Australien.

10 af passagererne mistede livet i ulykken, og yderligere mindst 20 kom til skade.

14 er fortsat indlagt på hospitalet.

To af dem er i kritisk tilstand.

Chaufføren, en 58-årig mand, er blevet sigtet for flere tilfælde af farlig kørsel og uagtsomhed.

Han blev arresteret mandag.

Ifølge politiet kørte chaufføren 'ikke efter forholdene'.

»Han mistede kontrollen med køretøjet … farten var tydeligvis for høj til, at han kunne komme igennem den rundkørsel,« siger David Waddell fra NSW Police Traffic and Highway Patrol ifølge BBC.

Ulykken fandt sted i Hunter Valley-området, som er kendt for sin vinproduktion.

Endnu er ofrene ikke blevet formelt identificeret, men ifølge borgmesteren i byen Singleton kommer mange af dem fra lokalområdet.

»Jeg ved, at vi aldrig kommer over det,« siger borgmester Sue Moore til BBC.