De russiske styrker fortsætter fredag deres massive granatbombardementer og missilangreb rundt om i de ukrainske regioner.

Og det er ikke uden omkostninger for el-infrastrukturen.

For lige nu siges 10 millioner ukrainske indbyggere at være uden strøm i forskellige regioner.

»Halvdelen af energisystemet er ødelagt,« lyder det fra premierminister Denys Sjmyhal til AFP.

10 millioner mennesker i Ukraine siges nu at være uden strøm. Foto: SERGEY DOLZHENKO

Og det er ikke den bedste timing for ukrainerne, der nu går ind i nogle lange og hårde vintermåneder. Tilbage i sommer frygtede ukrainerne allerede for vinteren. Og nu bliver frygten til virkelighed. For den første sne er allerede faldet i Kyiv.

»Omfanget nu er virkelig chokerende. Det er vanvittigt mange mennesker, der er uden strøm. Man skal huske, at en vinter i Ukraine langtfra er som i Danmark,« fortæller Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.

Han understreger, at det nu er de barske vilkår, som ukrainerne går ind i.

»Og det kan ikke andet end at medføre en meget høj pris for civile mennesker,« slår Illeborg fast.

At det lige er el-infrastrukturen det går udover, er heller ikke helt tilfældigt. Tværtimod er det en helt bevidst strategi fra russernes side.

»Det handler om at undertvinge ukrainerne ved at gøre livet så forfærdeligt for dem, at de til sidst selv vil stoppe krigen.«

»Det er en barsk strategi fra russerne side, og det er svært at se, at det nu skulle kunne lykkes at skaffe el-infrastruktur til så mange mennesker så mange steder i Ukraine.«

Derfor påpeger han også, at Vesten nu skal være opmærksomme på netop strømkrisen.

»Vi skal være opmærksomme på, at den støtte vi giver, ikke kun handler om militær, men om støtte til millioner af menneskeskæbner.«

»Man må håbe og formode, der er gang i at geninstallere infrastrukturen, men problemet er samtidig, at hvis det installeres, så kan det rammes igen.«

De hårde kampe fortsætter nu særligt i de østlige regioner Luhansk og Donetsk.

»Det er benhårdt og bestialsk tænkt. Men strategien er sådan set i sin egen kyniske og ubehagelige måde desværre effektiv nok.«