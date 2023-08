To måneder før sin etårs fødselsdag blev Jacob Crouch fundet død i sin lille barneseng i byen Linton i England.

Den ti måneder gamle dreng, der blev født rask, havde 39 brud på ribbenene, 19 synlige blå mærker og flere indre skader.

Og nu er en person blevet dømt skyldig i mord på den lille dreng.

Det skriver Sky News.

Stedfaren der nu er dømt for mord på ti måneder gamle Jacob. Foto: Derbyshire Police Vis mere Stedfaren der nu er dømt for mord på ti måneder gamle Jacob. Foto: Derbyshire Police

Den 39-årige Craig Crouch, der er stedfar til den ti måneder gamle baby, blev dømt for mord og tre tilfælde af mishandling af børn.

Efter en syv uger lang retssag tog det juryen fire dage at blive enige om, at Craig Crouch skulle bag tremmer.

Moren til den dræbte dreng blev frikendt for mord, men 33-årige Gemma Barton er blevet fundet skyldig i at have forårsaget eller tilladt et barns død og et tredje tilfælde af mishandling af børn.

Foran retten fortalte kriminalinspektør Paul Bullock, at den ti måneder gamle dreng blev født ind i et rent helvede.

»Jacob Crouch blev født ind i en kultur af grusomhed, hvor begge de mennesker, han burde have kunnet stole mest på, tillod, at han blæev udsat for overgreb efter overgreb. Det er hjerteskærende, at Jacob i en stor del af sit korte liv har været i betydelig smerte som følge af de alvorlige og gentagne overgreb.«

Kriminalinspektøren tilføjede, at det stod klart - efter beviser fundet på morens og stedfarens telefoner - at de var lige ansvarlige for den kultur af grusomhed, som gik ud over Jacob Crouch i hjemmet.

Moren til Jacob Crouch. Foto: Derbyshire Police Vis mere Moren til Jacob Crouch. Foto: Derbyshire Police

Den lille dreng havde skader, der kun kunne komme fra slag, tramp og spark, fortalte retsmedicineren.

Moren til den lille dreng hævdede, at hun ikke kendte til mishandlingen af sin søn, men grusomme beskeder mellem moren og stedfaren tegner et anderledes billede.

I en sms skrev stedfaren til moren, at hun skulle være strengere over for sin søn, så han ikke overtog magten i huset. Stedfaren skrev videre, at han var begyndt at blive rasende på den lille dreng.

I andre beskeder bliver den ti måneder gamle dreng omtalt som djævlen. I en korrespondance diskuterede parret, om de skulle fodre drengen med sit eget opkast og sende ham i seng eller slå ham, fordi han græd uden grund.

En video af Jacob Crouch fra den sidste uge i hans liv viser ham sidde i en stol, hvor han har et tydeligt blåt mærke på sin kind.

Efter moren og stedfaren blev anholdt, fortsatte de deres forhold.