I 30 år har en næsten 10 kilo tung sten ageret dørstopper i et hus i Michigan. Nu har man fundet ud af, at det sandsynligvis er verdens mest værdifulde dørstopper.

Stenen er nemlig ikke bare en sten. Det er en flere årtier gammel meteorit, som har en værdi af næsten 650.000 danske kroner.

Det skriver CNN.

»Det er det mest værdifulde eksemplar, jeg nogensinde har holdt i hele mit liv - værdimæssigt og videnskabeligt,« siger geologen Mona Sirbescu.

Man har opkaldt stenen efter den by, den er fundet i. Den hedder Edmore Meteoriten.

Stenen blev indleveret til Mona Sirbescu, fordi ejerne ønskede at vide, hvor den kom fra, og hvad det var for en type.

Geologen fandt, at stenen bestod af 88,5 procent jern og 11,5 procent nikkel.

Hun afgjorde også, at meteroitten med sin høje vægt er nummer seks på listen over de største, der nogensinde er fundet i Michigan.

Hun fortæller, at flere har været inde med deres sten hos hende i løbet af de seneste 18 år, men ingen af dem har været en meteorit.

En meteorit er en sten, der falder fra rummet og ned på jorden. Når det sker, kan man i nogle tilfælde se et stjerneskud på himlen, da faten er så høj, at den lyser op. Arkivfoto af stjerneskud. Foto: PATRICK PLEUL Vis mere En meteorit er en sten, der falder fra rummet og ned på jorden. Når det sker, kan man i nogle tilfælde se et stjerneskud på himlen, da faten er så høj, at den lyser op. Arkivfoto af stjerneskud. Foto: PATRICK PLEUL

Ejeren forklarer, at han fik stenen, da han købte en gård i Edmore.

Ham, han købte gården af, havde også brugt stenen som dørstopper og fortalte køberen, at han bare kunne beholde den.

Stenen er formentlig faldet til Jorden omkring 1930.

The Smithsonian and Mineral Museum i Maine overvejer at købe meteoritten til deres udstilling, men det er endnu ikke sikkert, hvad der skal ske med den.