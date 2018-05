En 17-årig skoleskyder i Texas, USA, gik ifølge en erklæring fra det lokale politi efter at dræbe de mennesker, han skød, mens han samtidig undlod at skyde mod personer, han godt kunne lide.

Tragedien skete natten til lørdag dansk tid i Santa Fe i Texas, USA, hvor den mistænkte elev Dimitrios Pagourtzis på 17 år gik ind på Santa Fe High School med et haglgevær og en pistol. Begge våben var hans fars, som havde dem lovligt, skriver flere amerikanske medier, herunder CNN.

10 personer blev dræbt og 10 personer såret i skoleskyderiet.

Folk trøster hinanden foran Santa Fe High School.

Til politiet har Dimitrios Pagourtzis forklaret, at han skånede de personer, han godt kunne lide, fordi han ønskede at få sin historie fortalt.

Et øjevidne og elev på skolen, Daymon Rabon, fortæller til CNN, hvordan han sad i sin klasse, da skoleskyderiet begyndte.

I første omgang forstod han ikke, hvad lyden af skuddene var, men da han stak hovedet ud af klasselokalet sammen med sin lærer og så den mistænkte komme ud af et andet klasselokale, gik det op for ham.

»På det tidspunkt vidste vi… at det her virkelig skete for os,« fortæller han.

Rabon og læreren skyndte sig tilbage i klasselokalet og barrikaderede døren, mens den mistænkte vendte tilbage til det klasselokale, han kom fra.

Panikken spredte sig i Rabons klasse, mens eleverne kunne høre skuddene fortsætte ude på gangen.

»Du kunne høre, han kom tættere på. Alle græd, fuldstændig opløste, i vantro,« forklarer Daymon Rabon.

Selv havde Dimitrios Pagourtzis intentioner om at begå selvmord efter angrebet.

Men da kuglerne gennemborede hans klassekammerater, valgte Pagourtzis i stedet at overgive sig.

»Han havde ikke modet til at begå selvmord,« har guvernøren i Texas, Greg Abbott, fortalt ifølge New York Times.

Texas senator Ted Cruz holder tale ved Santa Fe High School.

Blandt de 10 dræbte var en udvekslingselev fra Pakistan og en lærervikar. En af de overlevende er 16-årige Rome Shubert, der blev ramt af skud.

»Kuglen gik igennem mit baghoved og kom ud på den anden side,« siger han til ABC13 og fortsætter:

»Jeg føler mig heldig over at være i live. Jeg ville bare ønske, det (skoleskyderiet, red.) ikke var sket. Det her skulle ikke være sket for nogen på den skole. Ingen fortjener det her.«

Han har også delt et tweet, hvor han skriver:

’Jeg er så taknemmelig og velsignet over, at Gud sparede mit liv i dag. I dag blev jeg skudt i baghovedet, men jeg er fuldstændig okay og stabil.’

