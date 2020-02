Mandag eftermiddag kørte en mand sin Mercedes stationcar forbi en afspærring og 30 meter gennem et fastelavns-optog i den tyske by Volkmarsen.

30 mennesker blev kvæstet, og gerningsmanden blev anholdt på stedet.

Det har været fremme, at der var børn blandt de sårede.

Og nu har indenrigsministeren i den tyske delstat Hessel, Peter Beuth, fortalt mere om antallet af sårede børn.

Mandag aften har han på et pressemøde fortalt, at 10 børn blev kvæstet.

Det skriver TV 2.

Det tyske medie Bild fortæller, at flere af børnene har alvorlige skader, og at nogle af ofrene er i kritisk tilstand.

Det er blevet beskrevet, at folkemængden gik til angreb på gerningsmanden, da politiet trak ham ud af bilen og anholdt ham.

De tyske myndigheder har endnu ikke fastslået motivet for angrebet endnu.

Der har været spekuleret i, om føreren af bilen var beruset, men den lokale anklager har fortalt til Bild, at det ikke var tilfældet. Det er fastelavn for tiden, og i den lille by gik de et optog. På billederne derfra ser man ofre og pårørende i udklædning.

Også det lokale brandvæsen gik med i optoget, og de gik med det samme igang med redningsarbejdet, ligesom at politiet på stedet anholdt gerningsmanden på stedet.

Senest har det lokale politi oplyst, at der er foretaget endnu en anholdelse efter episoden. Det står dog ikke klart, om den anholdte mistænkes for at være forbundet med påkørslen, eller om han er eftersøgt som vidne, skriver ritzau.