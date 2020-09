Tusindvis af mennesker på Trafalgar Square demonstrerede mod nedlukninger og forsamlingsforbud.

Britisk politi har i det centrale London anholdt mindst ti mennesker ved en demonstration vendt mod nedlukningen af samfundet.

Fire politifolk blev kvæstet ved sammenstød under protesterne mod restriktioner, som er indført for at hindre smitteudbredelse under covid-19-pandemien.

Tusindvis af mennesker var samlet på Trafalgar Square for at demonstrere mod nedlukninger og forsamlingsforbud. De er indført i bestræbelserne på at få standset pandemien.

Londons politi advarede på forhånd om, at demonstranter lørdag måtte følge gældende smitteværnsregler, når de protesterede mod nedlukningen af samfundet.

Da demonstranter undlod at følge regler om at holde afstand og bære mundbind, begyndte politiet at opløse demonstrationen.

Det kom derved til enkelte sammenstød.

- Jeg forstår, at der er er stor frustration knyttet til de indførte regler. Men de er udarbejdet for at gøre folk trygge og sikre mod et dødeligt virus, siger politiets talsmand, Ade Adelekan.

Demonstranterne bar på plakater med slagord som "Nej til obligatoriske vacciner" og "Covid-1984", en henvisning til George Orwells dystopiske roman "1984".

Talerne ved lørdagens demonstration afviser, at de er konspirationsteoretikere. De siger, at de kæmpe for ytringsfrihed og menneskerettigheder.

Vi er lede og kede af skræmmepropaganda og fordrejninger af fakta. Vi er trætte af, at vores frihed bliver indskrænket, sagde en talerne ved demonstrationen, Dan Astin-Gregory.

Storbritannien har de seneste dage registreret de højeste smittetal nogensinde i landet. Fredag blev der registreret 6874 nye tilfælde. Lørdag var tallet 6042.

Regeringens smitteeksperter har advaret om, at der i midten af oktober kan komme op til 50.000 nye tilfælde af covid-19 dagligt, hvis ikke situationen ændres.

Der er registreret næsten 42.000 coronarelaterede dødsfald i landet.

/ritzau/Reuters