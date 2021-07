Natten til søndag var der pludselig et stort lys på Norges himmel. Det viste sig senere at være en meteor, som astrofysiker Tor Asledsen beskriver som meget sjælden.

»Det er det, vi kalder en tiårig meteor. Med andre ord: En af ​​en sådan størrelse, at den kun kommer hvert tiende år,« siger han til den norske avis Dagbladet.

Mediet har også talt med 58-årige Anita Lillesveen, der var ude at gå en tur med sin hund nær Oslofjorden, da hun så et voldsomt lysglimt på himlen.

»Klokken var ti over et, da jeg stod og ventede på min hund. Fra øst kom der et brændende objekt over trætoppene. Lyset var der i flere sekunder, og så forsvandt det,« siger hun.

Og få sekunder efter lyset forsvandt, hørte hun et stort brag.

På det meteorologiske institut i Norges hjemmeside stod der søndag morgen:

»En usædvanlig stor meteor var i nat synlig over store dele af det sydlige Skandinavien. Det gav et kraftigt lysglimt over Østerlandet. Mange hørte også en buldrende lyd efterfølgende. Meteoren kom til syne klokken 01:08:47 natten til søndag og var synlig i cirka 5 sekunder.«

Astrofysiker Tor Asledsen tror, at resterne fra meteoren, det man kalder meteoritter efter en eksplosion, er faldet ned i områderne Finnemarka, Modum og Lier i landet.

Alle er områder, der ligger tæt på Oslo.

Det meteorologiske institut oplyser, at de vil forsøge at finde meteoritterne fra eksplosionen ved hjælp af videomateriale fra natten.