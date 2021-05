Nadine Abdel-Taif står midt mellem bunkerne af murbrokker – midt mellem resterne af de sønderbombede bombede huse.

»Jeg græder hver dag, når jeg ser det her. Jeg spørger mig selv, hvorfor vi har fortjent det. Hvad har vi gjort?« siger hun.

Tårerne springer fra øjnene på den 10-årige pige i en video fra Gaza, som har spredt sig og har berørt folk over hele verden. Se videoen nederst i artiklen

Her kan man se en tydeligt berørt Nadine Abdel-Taif italesætte de håndgribelige konsekvenser, som Israels konstante bombardementer af området har haft, siden kamphandlingerne brød ud i sidste uge.

10-årige Nadine Abdel-Taif bor i Gaza.

Utallige bygninger er skudt i smadder, mens sundhedsmyndighederne i Gaza senest har oplyst, at 212 palæstinensere er blevet dræbt, heraf 61 børn og 36 kvinder. Mere end 1.000 mennesker er blevet såret.

»Min familie siger, at de hader os. At de ikke kan lide os, fordi vi er muslimer. Se alle børnene omkring mig: Det er kun børn. Hvorfor vil du sende et missil efter dem og dræbe dem. Det er ikke fair, det er ikke fair!« siger den grædende Nadine Abdel-Taif i videoen, der har spredt sig via sociale medier:

Her kan man også se den 10-årige pige gestikulere mod ødelæggelserne omkring sig.

»Jeg kan ikke gøre noget ved det. Se alt det her. Hvad forventer I, jeg skal gøre? Fikse det? Jeg er kun 10 år. Jeg kan ikke engang selv klare det mere,« siger Nadine Abdel-Taif:

Gaza, 18. maj.

»Jeg er kun et barn. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.«

Nadine Abdel-Taif udtrykker også afmagt over for den øjeblikkelige situation. Ifølge Middle East Eye, hvorfra videoen stammer, er den optaget umiddelbart efter, at et israelsk angreb ramte hendes nabos hus, hvor otte børn og to voksne blev dræbt.

»Jeg vil bare gerne være læge eller sådan og hjælpe mit folk, men jeg kan ikke. Jeg vil gøre alt for mit folk, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er kun 10 år,« siger pigen, hvilket har affødt reaktioner fra læger over hele verden, der opfordrer hende til at holde fast i drømmen om lægejobbet.

Urolighederne i det mellemøstlige område brød for alvor ud for en uge siden, da Hamas for første gang i flere år affyrede raketter mod Jerusalem.

Det skete efter flere dages voldsomme sammenstød mellem palæstinensere og israelsk politi på grund af israelske planer om at smide palæstinensere ud af deres hjem i det arabiske distrikt Sheikh Jarrah til fordel for israelske bosættere. Siden har begge parter optrappet kampene dag for dag.

