Blandt en af de fineste discipliner i Japan finder man Kyuta Kumagai. Han skiller sig dog lidt ud. Han er nemlig dobbelt så stor og dobbelt så god som sine jævnaldrende.

Disciplinen, vi taler om, er 1.500 år gammel og var oprindeligt et frugtbarhedsritual. Vi taler naturligvis om Japans nationalsport sumobrydning. En disciplin, som det tiårige supertalent allerede mestrer.

»Jeg synes, det er sjovt at vinde over dem, der er ældre end mig,« siger en meget beskeden og nervøs Kyuta Kumagai til Reuters.

Kyuta Kumagai er nemlig allerede så god, at han træner og kæmper mod ældre og større sumobrydere for at få udfordring nok.

Det kræver sit at blive sumobryder, og det har Kyuta også måtte sande. Han træner seks gange om ugen, og så indtager han omkring 4.000 kalorier om dagen. Det har så også båret frugt – for sidste år blev han kronet verdensmester for sumobrydere under ti år.

»Jeg er ikke en gambler, men jeg satser alt på Kyuta,« fortæller Taisuke Kumagai, som er far og træner til Kyuta.

Faren er en af hovedårsagerne til, at Kyuta er sumobryder. For sjovs skyld meldte han nemlig sin søn til en turnering i børnehaven, hvor han overlegent vandt det hele. På det tidspunkt havde Kyuto ikke fået noget træning, hvorfor hans far tydeligt kunne se, at drengen havde talent.

Herefter flyttede faren hele familien til Fukagawa omkring Tokyo, som er kendt for at producere sumobrydere. Her skulle det siges, at sumoguden Takemikazuchi bor, hvilket også er en af grundene til, at der et overflod af sumoklubber og foreninger omkring, som tilbeder guden.

Familien Kumagai stopper dog ikke her. De har ambitioner om, at Kyuta bliver taget ind af højtprofilerede sumobrydere for at ramme yokozuna, som er det højst rangerende niveau inden for Japans nationalsport.

»Det kan være hårdt, faktisk ret brutalt. Sumo er ikke noget, du vil beskrive som ‘nydelse’. Jeg har overvejet at stoppe – men som det er lige nu, så fortsætter jeg med at kæmpe mod toppen,« siger Kyuta Kumagai.

Hvis Kyuta vil gøre sig nogen forhåbninger om at udvikle sig fra talent til superstjerne og ramme yokozuna-klassen, skal han i første omgang tage yderligere 20 kilo på inden for to år.