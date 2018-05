Det var en mors værste mareridt, der fandt sted den dag i februar 1993, hvor den kun to år gamle James Bulger på mystisk vis forsvandt fra sin mor under en indkøbstur til det lokale shoppingcenter. Men det skulle blive værre. For to døgn senere blev den lille dreng fundet brutalt myrdet.

Når mordet rystede ikke bare England men hele verden, var det ikke kun fordi, at James kun blev to år gammel. Men at hans gerningsmænd var to 10-årige drenge.

Den ene af de to ti-årige gerningsmænd, Robert Thompson. Foto: POLICE HANDOUT

Alligevel retter James Bulgers mor Denise Fergus nu en opsigtsvækkende appel til den engelske højesteret, som i disse dage skal tage stilling til en anmodning indgivet af James Bulgers far og onkel. En anmodning om at ophæve drabsmændenes ret til at leve i anonymitet.

»Jeg forstår motivationen for anmodningen,« skriver Denise Fergus ifølge The Telegraph i sin udtalelse og fortsætter:

»Men min bekymring er, at hvis Jon Venables (den ene af de to gerningsmænd, red.) blev kendt under sit eget navn, ville det blot føre til selvtægt og ramme uskyldige mennesker.«

Sådan så den blot to år gamle James Bulger ud. Foto: REUTERS

Da Jon Venables og Robert Thompson i november 1993 blev fundet skyldige i mordet på den lille dreng, var det første gang i historien, at så unge forbrydere blev idømt livstid.

Men som det også gælder herhjemme, er livstid ikke fængsel for livet. Og i 2001 blev de begge løsladt. Med rettens garanti for, at de kunne fortsætte deres liv anonymt. Til deres dages ende.

Og sådan kunne den historie have endt.

Men i 2010 havnede Jon Venables’ navn igen på alle landets forsider, da han igen røg bag tremmer. Selv om myndighederne ikke ønskede at offentliggøre, hvad hans forbrydelse var, blev det snart gravet frem, at det var for besiddelse af børnepornografisk materiale.

Jon Venables sidder nu for tredje gang bag tremmer. Foto: POLICE HANDOUT

Den gang var Denise Fergus en af forkæmperne for, at navneforbuddet - i lyset af den nye forbrydelse - skulle ophæves. Men forgæves. Og tre år senere var Jon Venables ude igen.

Dog kun indtil sidste efterår, hvor han igen blev pågrebet af politiet, som fandt over 1.000 ‘upassende’ billeder på hans computer, ligesom han var i besiddelse af en manual for pædofile.

Sag kom for retten i februar i år, hvor han erklærede sig skyldig og modtog en ny dom på tre år og fire måneder.

Men retten til anonymitet har han stadig. Og den ret vil lille James Bulgers far og onkel nu have taget fra ham.

Om de - eller James Bulgers mor - får medhold af dommeren, ventes afgjort senere på ugen.