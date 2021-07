En 10-årig svensk dreng er kommet alvorligt til skade i et sommerland i Skara.

Drengen skulle have fået brud.

Det skriver Expressen.

Omkring klokken 19.00 torsdag aften ankom politi og ambulance til Skara sommerland, hvor den 10-årige dreng var faldet ud af en karrusel, mens forlystelsen var i gang.

»Mange holdt deres børn og krammede dem,« siger Ariana Sosraci, vidne til ulykken, til Expressen.

Sommerlandets direktør, Janne Nilsson, bekræfter hændelsen over for Expressen og fortæller, at drengen blev kørt til hospitalet.

»En dreng er faldet ud af en af ​​vores attraktioner. Drengen er taget under pleje og ligger på hospitalet i Skövde sammen med sin far,« siger han.

Ifølge politiet siges hans skader at være alvorlige.

»Karrusellen er afskærmet af politiet, og der vil blive foretaget en retsmedicinsk undersøgelse på stedet,« siger Anna Göransson, politiets talsmand i region West.

SkLT skriver, at drengen opereres for hans kvæstelser.

»Vi har haft meget godt personale, der hurtigt tog sig af både drengen og faren. Så vidt jeg ved, har drengen det fint på trods af omstændighederne, men gennemgår operation lige nu. Vi har også haft kontakt med moderen, der er på vej til hospitalet,« siger Janne Nilsson til avisen.

I juli 2019 blev en dreng såret efter at være faldet ud af den samme karrusel. Drengen blev kørt til hospitalet efter hændelsen. Derefter besluttede forlystelsesparken at lukke attraktionen i en periode.