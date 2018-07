Moderen til en ti-årig amerikansk dreng, der sprang ud som homoseksuel bare uger før sin død, er blevet arresteret og sigtet for mordet på ham.

Heather Maxine Barron og hendes ven, Kareem Ernesto Leiva, er hver blevet sigtet for mord, efter at hendes søn Anthony Avalos døde i sidste måned.

Før hans død var den unge dreng blevet slået, låst inde og havde ikke fået nogen føde. Det sagde anklagerne i sagen ifølge newscom.au.

Politifolkene blev kaldt ud til drengens hjem i Lancaster nord for Los Angeles den 20. juni. Barron stod for opkaldet til politiet og hævdede, at drengen var faldet ned af trapperne.

Politiet fandt ham - men var ikke i standt til at kommunikere med ham - og han døde på hospitalet den følgende dag.

Drabsefterforskere fandt Athonys død »mistænkelig« og der blev fundet tegn på 'fysisk afstraffelse, inklusiv tegn på, at han var blevet alvorligt tæsket og endelig tegn på, at han ikke havde fået nok at spise.'

Moderens ven Leiva blev arresteret efter at være blevet interviewet af politiet, og derefter blev moderen Barron taget med. Politiet fastslog, at historien om et fald fra en trappe ikke var sand.

Embedsmænd fra børnevelfærden havde modtaget omkring et dusin anmeldelser om børnemishandling af drengen fra 2013 til 2016.

Efter hans død fjernede embedsmædene otte andre børn - mellem 11 måneder og 12 år gamle - fra hjemmet.

»Denne unge dreng skulle have været reddet fra hjemmet,« sagde familiens advokat Brian Claypool.

»Hvis Anthony Avalos var blevet reddet og fjernet efter alle de røde flag, vi så - vi har hørt om 16 rapporter - ville han stadig være i live i dag.«