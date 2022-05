Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En dreng på 10 år i Florida er sigtet for at have truet med at udføre et masseskyderi.

Drengen skulle eftersigende have sendt en truende besked, er udmeldingen fra politiet i Florida.

Flere udenlandske medier skriver om sigtelsen heriblandt Sky News.

Sigtelsen af drengen kommer få dage efter, at 19 børn og to lærere blev dræbt i det næstmest dødelige skoleskyderi i USA nogensinde.

Den 10-årige dreng er sløret på billederne fra Lee County Sheriff's Department. Foto: Lee County Sheriff's Department Vis mere Den 10-årige dreng er sløret på billederne fra Lee County Sheriff's Department. Foto: Lee County Sheriff's Department

Den 10-årige dreng, der går i femte klasse, blev anholdt, afhørt og efterfølgende sigtet for at 'fremsætte en skriftlig trussel om at udføre et masseskyderi.'

Der blev efterfølgende offentliggjort billeder af drengen, der blev anholdt.

I en udtalelse fra Lee County Sheriff's Department i Florida, kalder de drengens opførsel for kvalmende.

»Det er altafgørende at sikre, at vores børn er sikre. Vi vil have lov og orden på vores skoler,« lyder meldingen fra Lee County Sheriff's Department.

Lee County Sheriff's Department har efterfølgende skrevet på Twitter, at drengen fremsatte en 'falsk trussel.'

»Lige nu er det ikke tid til at opføre sig som en lille kriminel. Det er ikke sjovt. Barnet fremsatte en falsk trussel, og nu oplever han reelle konsekvenser,« står der på Twitter fra Lee County Sheriff's Department.