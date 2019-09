Siden tirsdag aften har en ung pige på 10 år været forsvundet i Sverige.

Nu har politiet anholdt to personer i sagen - men pigen er endnu ikke fundet.

Det skriver Aftonbladet.

Politiet mistænker ifølge det svenske medie, at pigen kan være blevet kidnappet og ført ud af landet.

De to personer, der er blevet anholdt i sagen, skal begge have en relation til pigen, skriver SVT.

»Vi pågreb dem i går aftes (torsdag, red.) i Göteborg. Vi skal forsøge at afhøre dem i løbet af dagen,« fortæller gruppechefen for enheden for grov kriminalitet ved politiet i Fyrbodal, Sten-Rune Timmersjö.

Politiet formoder, at pigen kan være blevet transporteret væk fra der, hvor hun boede hos en plejefamilie i Bohuslän, i en bus eller en bil.

»Vi ved ikke præcist, hvad der er sket, men forsætter med at undersøge sagen. Vi kan ikke sige mere mere, end at vi blandt andet tjekker telefonlister og overvågningsbilleder,« siger han til Expressen.

Videre bekræfter han, at der er en risiko for, at pigen kan være blevet fragtet ud af landet.

»Vi ser også på det, men vi kan ikke sige det med sikkerhed,« forklarer Sten-Rune Timmersjö.

Hvis ikke pigen allerede er blevet efterlyst internationalt hos politiet, så bliver hun det, slår han fast.

B.T. følger sagen.