En skoledag for en elev i femte klasse fik en tragisk udgang onsdag morgen i delstaten South Carolina, USA.

Det var 10-årige Raniya Wright, der døde af kvæstelser, hun pådrog sig i en slåskamp i klasseværelset, skriver WCSC.

Hun var elev på Forest Hills Elementary School.

Ifølge skolen, er en elev blevet suspenderet, indtil politiet i Walterboro bliver færdig med efterforskningen.

Colleton Country Sheriffs talsperson Shalane Lowes ønsker ikke at oplyse detaljer om dødsårsagen, fordi sagen stadig efterforskes.

Men politiet bekræfter, at det efterforsker et slagsmål mellem to elever. En obduktion skal først fredag afgøre dødsårsagen.

Skoledistriktet Colleton County School, som Forest Hills Elementary School hører under, har på dens hjemmeside udsendt en pressemeddelelse, hvor skolen udtrykker den dybeste kondolence over eleven Raniya Wright's død:

»Raniya var en vidunderlig elev. Hun elskede at skrive, bruge tid med sine venner, spille basketball, og hun elskede at være storesøster. Hun var aktivt involveret i sin kirke. Hun vil blive savnet enormt af hendes familie, venner og hele skolen.«