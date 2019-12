Der lød et højt skrig fra den 10-årige pige, da to delfiner, der burde være tamme, bed fast i hende og trak hende med sig i bassinet.

De store dyr ville ikke give slip på lille Lexi Yeo fra Storbritannien, der var på ferie i Mexico med sin familie. Selvom delfintræneren desperat forsøgte at beordre dem til at stoppe, så hjalp det ikke.

Det eneste, der reddede Lexi Yeo, var, da hun fik fat i den flydende plade, hun tidligere havde fået udleveret af personalet på centret Dolphin Discovery i Cancún, hvor episoden fandt sted.

Det skriver The Sun.

Det gav personalet mulighed for at trække hende og dyret fra hinanden. Den 10-årige pige var efterladt med bidmærker, sår, dybe snit og blå mærker på hendes ben og fødder.

Turen i delfincenteret var arrangeret af rejseselskabet TUI, som blandt andet tilbyder deres kunder at svømme med delfiner på deres rejse.

Lexi Yeos rejse fandt sted for cirka to uger siden.

Svømmeturene er et fænomen, der bekymrer Nick Stewart fra World Animal Protection, hvor han leder kampagnearbejde for vilde dyr.

»Det her er et tragisk eksempel på, hvordan store rejseudbydere udsætter deres kunder for farer, når de støtter op om den grusomme delfinindustri. Delfiner er store og stærke rovdyr, der kan gøre alvorlig skade på både andre dyr og mennesker,« siger han.

Og det står ret klart for ham, at det er totalt misforstået, når man bruger sådan et dyr som underholdning.

»Delfiner er vilde dyr – ikke legetøj eller underholdning, sådan som delfinindustrien ellers gerne vil fremstille dem.«

På Dolphin Discovery i Cancún forklarer de episoden med, at det var dårlige havforhold, der fik delfinen til at reagere på den måde.

Hvad mener du om, at man bruger delfiner til at underholde turister?

Desuden var der en handelfin i bassinet, der ikke skulle have været der.

Den gjorde efter sigende de andre delfiner sindssyge.

»Det var frygteligt. Jeg troede, hun skulle dø,« lyder det fra Lexi Yeos mor, der overværede episoden.

TUI oplyser til The Sun, at de undersøger sagen og vil kontakte familien med det samme.