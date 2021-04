I USA blev en grænsebetjent mødt af en ulykkelig skæbne, da han kom kørende gennem Texas' ørken.

Stille og roligt kommer der en skikkelse til syne. En dreng på omkring 10 år, der står helt for sig selv, og i desperation nærmer drengen sig den kørende. Det oplyser Reuters og flere udenlandske medier.

»Kan du hjælpe mig?,« spørger drengen betjenten fra Rio Grande City grænsekontrol.

Han er blevet efterladt af en migrantgruppe, som han rejste sammen med, tæt på La Gruilla, som ligger nær den amerikansk-mexicanske grænse. Selv kommer drengen fra Nicaragua i Mellemamerika, som er cirka 2.000 kilometer fra den amerikanske grænse i Texas.

Scener som disse, ser vi ofte. Smuglere, der bliver ved med at efterlade børn i øde områder, hvor det ikke er muligt at sørge for dem.

Drengen fortæller betjenten, at han opsøgte gruppen, der endte med at efterlade ham, for at få hjælp til at komme ind i USA. I stedet for at få hjælp, blev han kidnappet og efterladt.

Han rejste derfor ikke sammen med sin mor, far eller andre familiemedlemmer.

»Scener som disse, ser vi ofte. Smuglere, der bliver ved med at efterlade børn i øde områder, hvor det ikke er muligt at sørge for dem,« siger en talsperson fra U.S. Customs and Border Protection.

Betjenten tog drengen med til grænsekontrollens faciliteter, hvor han blev undersøgt af en læge og fik noget at spise. Han er i øjeblikket i de amerikanske myndigheders varetægt.