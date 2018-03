En 10-årig dreng mistede livet i en frygtelig ulykke, nu fortæller myndighederne, at vandlandet ikke havde styr på sikkerheden

For at kunne blive rekordindehaver af at have verdens største vandrutsjebane, byggede Schlitterbahn Waterpark i Kansas, USA, en farlig og kompliceret vandrutsjebane og ignorerede sikkerheden og alle faresignaler.

Sådan siger efterforskere i sagen om en 10-årig dreng, der i 2016 fik skåret hovedet af under en tur på rutsjebanen.

Det skriver The Washington Post.

Derfor er vandlandet og Tyler Austin Miles, der er vandlandets tidligere direktør, blevet anklaget for uagtsomt manddrab for at sætte andres liv i fare.

Ifølge efterforskerne vidste vandlandet, at vandrutsjebanen var usikker og kunne resultere i ulykker og dødsfald, men alligevel greb de ikke ind. Samtidig var der også allerede sket skader på mennesker, der havde benyttet vandrutsjebanen. Flere havde for eksempel fået nakkepiner og hjernerystelser, viser rapporter fra myndigheder, der undersøgte den 10-årige drengs død. Noget som Schlitterbahn Waterpark angiveligt skulle have tilbageholdt oplysninger om.

Men en talskvinde fra vandlandet, Witner Prosapio, nægter, at der er sket en tilbageholdelse af oplysninger. Hun mener, at den 10-årige drengs død var resultatet af en frygtelig ulykke.

»Anklagerne lyder som citater fra et realityshow, hvor de skal beskrives så dramatisk som muligt, og det afspejler på ingen måde, hvad der er sket, eller hvordan sikkerheden på vandrutsjebanen har været. Sikkerheden hos vores gæster har været vores primære formål i vores 40 år lange historie,« siger Witner Prosapio.

Der også nævner, at hun og vandlandet har tillid til, at domstolene træffer den rigtige afgørelse, når sagen kommer for en dommer.