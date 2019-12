Hvad der blot skulle have været en relativ kort flyvetur fra Californien til Seattle i USA, endte i stedet med stor dramatik.

For inden flyet nåede så langt, opstod der et helbredsmæssigt problem hos en af passagererne.

Derfor var flyet, Delta Flight 2423, nødsaget til at vende om og nødlande i Los Angeles International Airport i den amerikanske stat Californien, skriver CNN.

Da flyet landede i lufthavnen torsdag aften, var det dog allerede for sent, og passageren blev erklæret død.

Passageren blev efterfølgende identificeret som den blot 10-årige Janice Xu.

Ifølge mediet fik Janice Xu et hjertetilfælde ombord på flyet. I en meddelelse fortæller brandvæsnet i Los Angeles, hvordan de forgæves forsøgte at give livreddende førstehjælp til den 10-årige pige.

CNN skriver, at politiet i Los Angeles ikke har fundet dødsfaldet mistænkeligt, hvorfor de ikke vil undersøge sagen yderligere. En obduktion skal nu foretages for at slå dødsårsagen fast.

Flyselskabet Delta Air Lines bekræftede efterfølgende episoden og fik rekvireret et nyt fly til de øvrige passagerer.