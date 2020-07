Tirsdag aften udførte det norske vejvæsen en rutine-inspektion i Hemsedal.

Her gjorde de et forfærdeligt og skræmmende fund.

Det skriver TV 2 Norge.

Vejvæsenet stoppede en varevogn, der oprindeligt havde tre forsæder, men det midterste sæde var blevet fjernet og erstattet med en hvid køkkenstol.

»Vi stoppede en varevogn i en buslomme. Da vi kiggede ind i førerhuset, så vi, at en ung person sad på en normal køkkenstol mellem sæderne,« siger Børresen, der er leder af udendørs kontrol øst.

På køkkenstolen sad chaufførens ti år gamle datter helt usikret.

»Vi mente, at dette var så alvorligt, at vi besluttede at kontakte politiet,« siger Børresen.

På begge sider af den ti årige pige var personerne sikret efter reglerne.

Det var Drammens Tidende, der først skrev om hændelsen. De har talt med trafikkoordinator i det sydøstlige politidistrikt Henning Ø. Johansen, og han reagerer kraftigt på hændelsen.

»Dette er det mest sindssyge, jeg har set længe. Det er faktisk helt vanvittigt,« siger han og fortsætter.

»Det er chaufførens ansvar, at børn i bilen er sikret på en ansvarlig måde, og dette viser en fuldstændig mangel på god dømmekraft. Det er ikke sådan, vi gør med vores børn.«

Han påpeger også, at bilen kun er registreret for to passagerer. Politiet konfiskerede førerens kørekort på stedet. Nu er det op til politiadvokaten at vurdere bødens størrelse.