10-årige Lily Mae Avant hoppede i vandet og tog sig en svømmetur i en flod i starten af september.

Det blev starten på et smertehelvede, som nu har kostet hende livet.

En uge efter svømmeturen i Brazos-floden tæt på Fort Worth i den amerikanske delstat Texas klagede Lily Mae Avant over, at hun følte sig sløj. Hun fik også feber.

Det viste sig, at den 10-årige pige var blevet inficeret med en sjælden, ’hjernespisende’ parasit, som ender med at koste næsten alle sine ofre livet.

Lily Mae Avant blev kun 10 år gammel. Foto: Facebook Vis mere Lily Mae Avant blev kun 10 år gammel. Foto: Facebook

Døden indtræffer efter kort tid, men med et meget smertefuldt sygdomsforløb.

Lily Mae Avants familie er knust over tabet af den lille pige, som åndede ud i løbet af weekenden.

»Nu er vores baby helt rask og i Jesus' arme,« siger Lily Mae Avants tante, Loni Yadon i en hjerteskærende udtalelse til NBC News.

»Vi vil gerne takke alle for deres bønner, kærlighed og støtte,« fortsætter hun.

Under svømmeturen var Lily Mae Avant blevet inficeret med Naegleria Fowleri-amøben, som lever i varmt ferskvand.

Den encellede organisme kommer ind i kroppen via næsen og finder vej til hjernen og begynder at ødelægge hjernevævet.

Typisk går der nogle dage, før den inficerede opdager. at der er noget galt - og der er det allerede for sent.

Symptomerne er indledningsvis voldsom hovedpine, feber og opkast. Men det er blot begyndelsen.

Lily Mae Avant lå i medicinsk koma efter at være angrebet af den hjernespisende amøbe. Hun døde i weekenden. Foto: Facebook Vis mere Lily Mae Avant lå i medicinsk koma efter at være angrebet af den hjernespisende amøbe. Hun døde i weekenden. Foto: Facebook

I takt med at den frygtede parasit ødelægger mere og mere hjernevæv, bliver den inficerede ramt af nakkestivhed, anfald, adfærdsændringer og hallucinationer.

Kort før døden indtræffer, glider offeret ind i et koma.

Før det nåede så vidt, blev Lily Mae lagt i medicinsk koma. En uge senere tabte hun kampen til den hjerneædende parasit.

Idet symptomerne er svære at opdage i tide, og parasitten er meget sjælden, er det først efter patientens død, at diagnosen bliver stillet i omkring tre fjerdedele af tilfældene.

I USA kendes der til 143 tilfælde af infektion med parasitten. Kun fire af patienterne er overlevet.

Flere andre badede i floden samtidig med Lily Mae Avant uden at blive inficeret med den frygtelige parasit.

Lily Mae Avants pårørende har oprettet en mindegruppe for den 10-årige pige på Facebook.

Her deler andre pårørende til ofre for parasitten deres oplevelser.