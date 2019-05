Voldsomme gadekampe prægede 1. maj i centrale dele af Paris. Dagen markeret over hele verden.

Mange steder i verden var der onsdag store 1. maj-demonstrationer med krav om bedre løn- og arbejdsforhold. Aktivister gik gennem mange af Asiens og Afrikas hovedstæder, mens det kom til sammenstød mellem politi og demonstranter i Europa - blandt andet i Paris og Sankt Petersborg.

Tusindvis af lavt betalte arbejdere var på gaden i Jakarta i Indonesien, som er Sydøstasiens største økonomi. De samledes ved nationale monumenter med krav om bedre lønninger og tålelige arbejdsforhold.

Lignende aktioner fandt sted i Filippinerne, Sydkorea, Hongkong og Sri Lanka.

I Sydafrika brugte et oppositionsparti dagen til valgkamp forud for landets kommende parlamentsvalg.

Det stærkt venstreorienterede parti De Økonomiske Frihedskæmpere, som er dannet af ekskluderede medlemmer fra det regerende parti Den Afrikanske Nationalkongres (ANC), kæmper for radikale forandringer med blandt andet jordreformer.

En spændt politisk situation prægede også 1. maj i Tyrkiet, hvor der var protester i Istanbul trods et nedlagt forbud mod politiske aktioner.

Over 127 mennesker blev anholdt på Taksim Pladsen, hvor der traditionelt bliver demonstreret.

I Sankt Petersborg aktionerede over 2000 mennesker mod præsident Vladimir Putin, og en del råbte støtteerklæringer til oppositionslederen Aleksej Navalnyj. Mindst 30 blev anholdt.

Andre steder i storbyen aktionerede kommunister med røde flag og slogans, der roste fortiden i Sovjetunionen.

I Paris kom det til hårde gadekampe, da store politistyrker greb ind over for aggressive demonstranter, som var på gaden med titusinder af mennesker for at markere arbejdernes internationale kampdag.

Under gadekampene anvendte politiet tåregas, og tusindvis af politifolk havde på forhånd fået instrukser om at håndhæve en "nultolerance-linje" over for voldelige tilhængere af protestbevægelsen "De Gule Veste".

Forud for hoveddemonstrationen i Paris var dele af byen lukket delvist ned, og der var udstationeret over 7400 politifolk og gendarmer med en direkte ordre fra præsident Emmanuel Macron til at håndhæve "en ekstrem hård linje".

På Boulevard Montparnasse kastede "antikapitalistiske" medlemmer fra den "sorte blok" flasker og andet mod politiet, der svarede igen med tåregas og særlige granater, som udløser et stort antal gummikugler, der rammer demonstranter på benene.

Der var på forhånd advarsler om intense kampe i den franske hovedstad, hvor ledere fra "De Gule Veste" for nylig har taget afstand fra en reform med skattenedsættelser fra præsident Macron og hans regering. Snesevis af personer blev anholdt.

/ritzau/AFP