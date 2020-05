En 23-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt 17-årige Wilma Andersson i Sverige. Det oplyser kammeranklager Jim Westerberg onsdag formiddag på et pressemøde ifølge de svenske medier Aftonbladet og SVT.

Tiltalen mod manden, der var kæreste med Wilma Andersson, rejses, cirka et halvt år efter at Wilma Andersson sporløst forsvandt i november sidste år.

På onsdagens pressemøde oplyses det, at Wilma Anderssons hoved cirka to uger efter hendes forsvinden blev fundet i en kuffert.