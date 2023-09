Det kan godt være, at transfervinduet lukkede ved midnat, men det forhindrer ikke Vejle i at offentliggøre en ny spiller lørdag aften.

Superliga-klubben kom nemlig i mål med handlen før deadline og kan nu præsentere klubbens nye stjerneangriber.

Klubben fra Nørreskoven henter Yeni N'Gbakoto på en toårig aftale - ifølge B.T.s oplysninger i skarp konkurrence med subtop-klubber i den bedste franske række, Ligue 1.

Og tilgangen af den 31-årige congoleser glæder klubbens sportschef, Marius Adrian Nicolae.

Yeni N'Gbakoto er ny angriber i Vejle. Foto: Vejle Boldklub Vis mere Yeni N'Gbakoto er ny angriber i Vejle. Foto: Vejle Boldklub

»N'Gbakoto er en spiller, der i sine offensive kvaliteter vil bidrage med både erfaring, lederskab, og energi. Samtidig kan han dække alle tre af de forreste positioner på holdet, og det giver os flere muligheder i 3F Superligaen. Vi har haft N'Gbakoto på listen de seneste tre måneder, men var i skarp konkurrence med flere franske klubber fra Ligue 1.«

»Jeg tror, at de mange samtaler med Ivan, en klar forståelse af projektet, troen på kontinuitet og den kultur, vi har skabt i omklædningsrummet, har været en stor faktor i tilvalget af Vejle Boldklub, fortæller han og fortsætter:

»Vi får en spiller i en vores trup, der kan gøre en forskel fra dag et, og som samtidig har erfaring fra fransk, græsk og engelsk fodbold. N'Gbakoto er også en spiller, der med sine 31 år kommer med en ro, erfaring og vilje til at bidrage til kulturen i omklædningsrummet. Jeg er både tilfreds og stolt over, at vi kom i mål med denne tilføjelse til holdet, og tilmed en forstærkende en af slagsen,« slutter sportschefen.

Yeni N'Gbakoto træder ind i truppen allerede fra dags dato, og congoleseren giver her forklaringen på, hvorfor valget faldt på Vejle.

»Jeg valgte Vejle ud fra min mavefornemmelse, ikke ud fra økonomi eller niveau. Gennem mine samtaler over de sidste måneder fik jeg en fornemmelse af, at Vejle Boldklub virkelig ville mig. Jeg er blevet givet tillid fra vores første samtaler, og klubben har vist en vilje til at ville mig.«

»Jeg har sideløbende set nogle af holdets kampe. Holdet arbejder hårdt og fortjente sejren Odense og har manglet den sidste erfaring for at få mere med. Jeg kommer som en spiller, der arbejder for holdet gennem lederskab og troen på, at jeg kan gøre spillerne omkring mig bedre.«

Angriberen har en fortid i Western Sydney Wanderers, Nancy, Panathinaikos, Guingamp, Queens Park Rangers og Metz.

Han har desuden spillet to landskampe og scoret et mål for DR Congo. Inden da spillede han ungdomslandskampe for Frankrig.