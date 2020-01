Hør seneste udgave af B.T.s podcast 'Transfervinduet' her

FC Nordsjællands ghanesiske forsvarsprofil, Abdul Mumin, er en særdeles eftertragtet mand.

Hans kontrakt med nordsjællænderne udløber til sommer, men den 21-årige midterforsvarer komme med garanti ikke til at gå arbejdsløs.

Det kan B.T.s ugentlige transferpodcast, Transfervinduet, onsdag berette.

Ifølge B.T.s oplysninger er der stor udenlandsk opmærksomhed på den talentfulde afrikaner. Konkret skulle de belgiske klubber KAA Gent, Kortrijk, Zulte Waregem samt franske Strasbourg holde nøje øje med Mumin, der er et produkt af Right to Dream-akademiet.

I sommeren 2016 skrev Abdul Mumin kontrakt med FC Nordsjælland, og efter blot fem dage i klubben fik han sin superliga-debut for Farum-klubben.

I forrige sæson blev han i et halvt år lejet ud til 1. divisionsklubben HB Køge. Men i den indeværende sæson har han været fast mand i nordsjællændernes midterforsvar.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra FC Nordsjællands sportsdirektør, Jan Laursen.

