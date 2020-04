Det er med at nyde Mohammed Kudus, mens man kan.

For der er ingen tvivl om, at den 19-årige offensivspiller er i gang med sin sidste sæson i FC Nordsjælland. Det fortæller kilder til B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet'.

Mohammed Kudus har i denne sæson scoret ni mål i 19 Superliga-kampe, og det har altså gjort ham brandvarm for et salg. Især tre-fire klubber har i nu så lang tid været inde i billedet omkring Kudus, at de betragtes som seriøse bejlere.

På interesseplan er det klubber fra Frankrig, England, Tyskland og Holland, der lader høre fra sig, men det betragtes stadig som uformelle snakke, der har været mellem Mohammed Kudus’ bagland, FC Nordsjælland og de interesserede klubber.

Foto: Lars Møller Vis mere Foto: Lars Møller

Mens en endelig destination for FC Nordsjælland-ghaneseren stadig er usikker, er en anden ting så godt som sikker ifølge B.T.s oplysninger. Trods coronakrisen - og dens endnu usikre konsekvenser for fodbolden - er planen, at Mohammed Kudus skal videre denne sommer.

Der er med andre ord ingen planer om, at han fortsætter en sæson endnu i Superligaen. Og det giver da også mening med det gennembrud, som Kudus har fået både i Superligaen og med det ghanesiske landshold, hvor han allerede har fået sin debut og scoret sit første landsholdsmål.

Mohammed Kudus forlængede for et års tid siden sin kontrakt med FC Nordsjælland trods tilbud fra mere end et dusin forskellige klubber. Og bare et år senere har han altså spillet sig så varm, at han er klar til at rykke videre fra Farum og Danmark.

Det debatterer panelet i 'Transfervinduet' i denne uge, hvor der også findes semifinalister i podcastens store kåring af den værste Superliga-transfer nogensinde samt tales om en decideret corona-bombe under Superligaen.