Dansen om Superliga-guldfuglen Kamaldeen Sulemana er nået til et helt afgørende stadie, og det ligner efterhånden kun et spørgsmål om, hvor dyr den 19-årige ghaneser bliver.

Han bliver nemlig uden problemer den dyreste spiller i FC Nordsjællands historie. En titel Kamaldeen Sulemana allerede kunne have nappet i vinter, da Ajax Amsteram ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' bød et for nordsjællænderne rekordstort beløb. Alligevel blev det dengang et nej tak fra FC Nordsjælland til Ajax.

Nu er tiden en anden, og Ajax har afsløret deres intentioner med FC Nordsjælland-stjerneskuddet. Fodbolddirektøren Marc Overmars og chefscouten Henk Veldmate satte sig nemlig til frit skue, da FC Nordsjælland mandag spillede 2-2 mod FC København.

Det er ikke hver uge eller måned, at Ajax-bossen på den måde selv tager turen ud for at iagttage spilleremner, og det var ifølge 'Transfervinduets' oplysninger heller ikke med det for øje, at Overmars var taget til Farum. Fodboldlegenden var der heller ikke for at forhandle, for der ligger lige nu ingen bud på ghaneseren.

Marc Overmars var til stede i Farum. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Marc Overmars var til stede i Farum. Foto: Liselotte Sabroe

Nej, det handlede i stedet om at vise specielt Kamaldeen Sulemana – men også FC Nordsjælland og konkurrenterne – at man i Ajax er de allermest seriøse i ønsket om at tilknytte ham. Et behov, der ikke mindst er opstået som følge af, at Overmars er blevet gjort bekendt med, at Manchester Uniteds interesse i Kamaldeen Sulemana ikke bare er flygtig og overfladisk – den er reel.

»Vi har fulgt ham i rigtig lang tid, og vi anser ham som det største talent i Skandinavien. Men jeg kan ikke sige noget om, hvorvidt vi vil afgive et bud eller ej,« siger Manchester Uniteds danske scout, Tommy Møller Nielsen, til 'Transfervinduet'.

Det er Kamaldeen Sulemanas agent, der lige nu kører showet, presser på og diskuterer Kamaldeen Sulemanas personlige ønsker med interesserede klubber.

Manchester United er dog ifølge 'Transfervinduets' oplysninger ikke så langt i processen med at overtale Kamaldeen Sulemana og FC Nordsjælland, som Ajax er. Det er hollænderne, der er i førersædet af alle om kantrakettens underskrift, og der er allerede i Ajax truffet beslutning om, at man vil købe Kamaldeen Sulemana.

Nu er den store udfordring for Ajax så at være hurtige nok til, at ingen større klubber når at blive en konkret del af jagten, samtidig med at prisen ikke bliver presset uoverskueligt højt op for hollænderne af de klubber, der lige nu er i FC Nordsjællands 'måske'-bunke.

FC Nordsjælland slipper i udgangspunktet ikke Kamaldeen Sulemana for under 100 millioner kroner, som konkurrencesituationen om ham ser ud lige nu. Men det afskrækker altså heller ikke Ajax, som man kan se ved, at Marc Overmars tog turen til Danmark for at vise sig frem over for Kamaldeen Sulemana og lave et statement uden at have andre reelle formål med turen.

Der er altså pres på Ajax lige nu med Manchester United og andre Premier League-klubber lurende i kulissen. Hollænderne håber på, at det gode forhold til FC Nordsjælland og den langvarige og insisterende interesse i Kamaldeen Sulemana kan få dem til at vinde kampen. Allerhelst inden Manchester United når ud af starthullerne.