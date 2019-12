Der mangler ikke folk på affyringsrampen i Brøndby.

Flere spillere er enten direkte eller indirekte blevet bedt om at finde sig et nyt sted at spille, og en af dem er den uønskede kroat Ante Erceg. Han har nu fået et interessant opkald.

Det kom ifølge B.T.s podcast Transfervinduet fra præsidenten i Hajduk Split, som ville høre til Ante Ercegs situation i Brøndby. Den er nem at ridse op, for den er helt skidt.

Kroaten har ikke været i Brøndby-truppen i tre måneder, og Brøndbys store ønske om at slippe af med Erceg er gengældt.

Men et telefonopkald fra en klubpræsident er hverken lig med et konkret tilbud eller snak om løn eller en pris, understreger kilder over for Transfervinduet.

Derfor er der altså stadig et lille stykke vej endnu, før Brøndby og Ante Erceg skilles, men meget skal gå galt, hvis ikke det sker til januar. Det ligner mest af alt lige nu en lejeaftale, der ligger og venter på Ante Erceg med en mulig købsoption.

For selvom Brøndby næppe vil ønske store summer for at slippe Ante Erceg, der kom til klubben fra Vestegnen for bare halvandet år siden. Det var dengang, Troels Bech var sportsdirektør og Alexander Zorniger var træner, og siden da er der altså sket lidt i Brøndby.

Derfor skal Ante Erceg videre, og det kan du høre meget mere om i denne uges udgave af Transfervinduet, hvor panelet også vender Nicklas Bendtners situation i FC København, Kamil Wilczeks fremtid i Brøndby samt to unge Superliga-talenter.