Brøndby IF jagter offensive forstærkninger – men de skal være billige og have den rette alder og et stort videresalgspotentiale.

Derfor har den danske storklub i en længere periode haft blikket stift rettet mod Hobro-stjernen Emmanuel Sabbi og Saba Lobjanidze fra Randers FC, som begge har kontraktudløb med deres respektive klubber til sommer.

Den transfer-saga har B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' fulgt nøje siden sidste transfervindue, og nu er der en ny udvikling i vestegnsklubbens jagt på de to superliga-profiler.

I en længere periode har det set ud til, at Saba Lobjanidze har været Brøndby-ledelsens foretrukne transfermål, men ifølge 'Transfervinduet'-panelets kilder har Emmanuel Sabbi-lejren nu sendt signaler om, at Brøndby IF bestemt kunne være en interessant destination for den 21-årige amerikaner.

Den hurtige og målfarlige amerikaner, som betragtes som et endnu bedre salgsobjekt med et større potentiale end 24-årige Lobjanidze, har ellers, ifølge kilder, været mere lun på et skifte til en klub uden for Danmark.

Men hvis det er ham, Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen har som hovedprioritet frem mod januar, så skal han vide, at der er rift om Sabbi, som også følges intenst af andre klubber.

FC Midtjylland skulle således også have et godt øje til amerikaneren, ligesom klubber i udlandet følger ham tæt – blandt andet en fransk klub og særligt Dynamo Dresden fra 2. Bundesliga skulle, ifølge 'Transfervinduets' oplysninger, være meget interesseret i at tilknytte Sabbi.

Det kan derfor sagtens ende med, at Brøndby IF sætter kløerne i Saba Lobjanidze, som klubben bød på i sommer, hvis en aftale med Sabbi ikke kan lade sig gøre.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Den georgiske offensivspiller og den atletiske amerikaner kan begge lave en aftale med en ny klub i januars transfervindue. Skal spilleren skifte med øjeblikkelig virkning, vil det kræve en overgangssum til enten Randers FC eller Hobro IK.

