Et opsigtsvækkende trænerskifte kan være undervejs i Superligaen.

For mens Brøndby stadig ikke har forlænget kontrakten med cheftræner Niels Frederiksen, er der bud efter ham fra en af konkurrenterne. I OB er sportschef Michael Hemmingsen ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' meget interesseret i Brøndbys cheftræner.

Michael Hemmingsen har – som B.T. kunne afsløre fredag – i flere måneder været på jagt efter en ny træner, og det er så godt som sikkert, at den nuværende cheftræner Jakob Michelsen senest til sommer er fortid i OB, når kontrakten udløber.

OB-sportschefen skal inden da have fundet afløseren, og han kigger altså mod Brøndby, hvor Niels Frederiksen endnu ikke har forlænget sin aftale, som også udløber til sommer.

»Det har jeg ingen kommentarer til,« siger Niels Frederiksen selv på spørgsmålet om OBs tilnærmelser.

Der har ifølge 'Transfervinduets' oplysninger allerede været kontakt mellem parterne, men Michael Hemmingsen har også andre jern i ilden i jagten på den næste OB-træner. For også et par svenske navne har været sat i forbindelse med jobbet, men lige nu er det altså Niels Frederiksen, som Hemmingsen håber mest på at kunne lokke til Ådalen.

Tiden vil vise, om den plan lykkes, da Niels Frederiksen lige nu har fin resultatmæssig succes i Brøndby, som ligger nummer to i Superligaen, á point med FC Midtjylland helt i toppen.

At Michael Hemmingsen alligevel tør tro på, at han kan lokke Niels Frederiksen hjem til Fyn, hvor Brøndby-træneren stammer fra oprindeligt, skyldes, at det endnu er uvist, om Brøndby overhovedet ønsker at forlænge med Frederiksen – og omvendt.

Den uvished er åbning nok til, at man i Odense ser chancen for at gøre det, som man ville kunne servere for fansene som et lille scoop. Det og meget andet taler panelet om i denne uges afsnit af 'Transfervinduet'.

