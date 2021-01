Spillet omkring Christian Eriksens fodboldfremtid er hot transferguf i hele Europa - og således også i B.T.s podcast 'Transfervinduet'. Men lige nu tøver topklubberne fortsat med at henvende sig til Inter.

I denne uge følger panelet i B.T.s podcast op på den seneste uges rygter om den danske landsholdsspiller, som skal væk fra Inter, hvor han er uønsket efter en fiaskosæson.

I Spanien meldes Real Madrid, Atlético Madrid og Valencia at være interesserede i Eriksen, som dog skulle være for dyr for den spanske trio. I England spøger Wolverhampton angiveligt, mens Eriksen tidligere klub Ajax Amsterdam også skulle have spurgt ind til den 28-årige danskers situation.

De rygter skydes dog ned af den kendte italienske transferjournalist Fabrizio Romano, som også fortæller til 'Transfervinduet', at Inter fortsat endnu ikke har hørt fra Paris Saint-Germain, der af flere store medier ellers tippes til at være det varmeste bud på en ny klub for Eriksen.

»Der er ikke kommet noget fra PSG, og Ajax er ikke aktuelle i forhold til Eriksen,« lyder det fra Fabrizio Romano, som har mere end to millioner følgere på Twitter.

Foruden Eriksens situation vender 'Transfervinduet' en række af de mest interessante handler fra Superligaen her i januar-transfervinduets første uge.

Eksempelvis Brøndbys køb af Michael Lumb og Oskar Fallenius samt Sønderjyskes rekordsalg af Alexander Bah til Slavia Prag.

Du kan høre 'Transfervinduet', hvor du normalt hører podcast – og herunder.