Der er rift om Pierre-Emile Højbjerg i disse dage.

Og skal man tro de engelske medier, er der også gang i den helt store tovtrækning i forhold til prisen på den danske landsholdsspiller. De fleste engelske medier er enige om, at både Tottenham og Everton er interesserede i at hente Højbjerg, men der stopper enigheden også.

For ifølge lokalmediet Daily Echo i Southampton, hvor Pierre-Emile Højbjerg er blevet afsat som anfører efter sit udtalte ønske om at skifte, skulle midtbanedynamoen være enig med Everton om sine personlige krav og tilmed have besøgt klubbens træningsanlæg. Der skulle også være forhandlet en pris på plads på op mod 25 millioner pund - altså 206 mio. kr.

Den historie bankes dog til jorden af det lokale medie, som følger Everton - nemlig Liverpool Echo. Her forlyder det, at Pierre-Emile Højbjerg hellere vil til Tottenham end Everton, og at Everton slet ikke har budt de 25 millioner pund, som det ellers har lydt.

Ifølge mediet mener Everton nemlig, at Højbjerg ikke er mere end 14 mio. pund værd.

Uanset hvad trækker det op til et snarligt salg af Pierre-Emile Højbjerg. Tottenham har længe luret på ham, og nu ønsker Southampton at tjene en skilling, inden Højbjerg om et år kan skifte gratis, når kontrakten ophører.

Tottenham vil dog allerhelst have prisen ned i de her tider, hvor formand Daniel Levy håber på en billig transfersommer. Og derfor har London-klubben også længe forsøgt at bruge backen Kyle Walker-Peters som en del af handlen.

Han har det seneste halve år været udlejet fra netop Tottenham til Southampton, og derfor ville London-klubben forsøge at spare nogle millioner på Højbjerg, hvis Walker-Peters var en del af handlen.

Det kan du høre meget mere om i B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet, hvor Højbjergs fremtid diskuteres, og hvor panelet fortæller, hvor mange millioner der falder til Brøndby og FC København, hvis et skifte falder på plads.

Du kan høre Transfervinduet, hvor du normalt lytter til podcasts.