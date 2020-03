Her kan du høre seneste udgave af B.T.s podcast 'Transfervinduet'

Kristian Pedersen. Navnet er lige til skyggen, men talentet er til stjernestunder i spotlyset.

Man skal være lidt af en fodboldconnoisseur for at have det helt store kendskab til den 25-årige venstre back. Det betyder dog ingenting i disse tider, hvor han spiller fast hos Birmingham i Championship.

Det gør han nemlig så godt, at han i januar var tæt på et skifte til Premier League, hvor Watford stod klar til at overtage danskeren. Det kan B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet fortælle.

Kristian Pedersen har spillet samtlige kampe for Birmingham, der frister en tilværelse i midten af den næstbedste engelske række. Med fire mål, to oplæg og generelt iøjnefaldende præstationer har flere Premier League-klubber fået øjnene op for backen.

Watford valgte at gøre den interesse mere konkret og bød altså otte millioner pund - svarende til 69 millioner kroner - for Kristian Pedersen. Det var bare ikke nok for Birmingham.

Derfor er den ‘hemmelige’ profil stadig at finde i den næstbedste engelske række i stedet for den bedste.

Men spørgsmålet er, om det også vil være tilfældet, når sommerens transfervindue åbner.

Kristian Pedersens karriere peger i hvert fald lige nu én vej, og det er op. Det har den gjort længe, men den har taget en kroget vej til fodboldens hjemland.

Pedersen kom første gang på landkortet, da han som 19-årig skrev under med HB Køge i 1. division.

Siden gik turen via Union Berlin i 2. Bundesliga til Birmingham i Championship. Dermed har Pedersen altså stadig til gode at spille i den bedste række i et land. Men det behøver han ikke nødvendigvis at vente alt for længe på.

