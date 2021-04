En ny dansk landsholdsstjerne kan være på vej til Premier League.

Kasper Dolberg sigter i hvert fald mod at spille sig til et stort sommerskifte til en af stjerneligaens attraktive klubber.

Ifølge B.T.s podcast 'Transfervinduet' arbejdes der i Dolbergs bagland på at skifte den franske liga ud med Premier League efter to sæsoner i Nice.

Den 23-årige landsholdsangriber har tre år tilbage af sin kontrakt med Nice, som købte Dolberg i Ajax Amsterdam for rekordprisen 150 millioner kroner i sommeren 2019. Så der skal uden tvivl en stor millionsum på bordet for at frikøbe danskeren.

Foto: LOIC VENANCE

Dolberg har været ramt af skader og uheld i sin tid i det sydfranske, men har omvendt vist sin målnæse og godt spil, når han har været fit for fight.

Senest scorede Dolberg to gange i weekendens 2-1-sejr over Nantes i Ligue 1. I alt har den tidligere Silkeborg-spiller scoret 16 ligamål i 48 kampe.

Han markerede sig også i den forgangne landsholdsuge med to scoringer i VM-kvalifikationskampen mod Moldova og har udsigt til at blive en vigtig spiller for Kasper Hjulmand til sommerens EM.

