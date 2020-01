FC Midtjylland er på jagt efter forstærkninger til forårets guldjagt.

Og nu kan B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast, Transfervinduet, afsløre, at midtjyderne har rettet sigtekornet over på en ung norsk back.

Det drejer sig om Stabæks U21-landsholdsspiller Andreas Hanche-Olsen. FCM overvejer nu, om han er manden, der i foråret skal kæmpe med svenske Joel Andersson om spilletid på højrebacken i Herning.

På trods af at han blot er 22 år, så har Andreas Hanche-Olsen masser af erfaring. Han har spillet for Stabæks Eliteserien-hold siden 2016 og står noteret for 91 kampe for den norske klub - og i det seneste års tid har han båret anførerbindet.

Andreas Hanche-Olsen har desuden fem optrædender for det norske U21-landshold.

