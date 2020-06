Hvis Pione Sistos udlandskarriere kører af sporet, så har FC Midtjylland flugtplanen klar til deres tidligere stjerne. Og den skal føre den danske landsholdsspiller hjem til Herning.

Planen, som indebærer en høj million-løn og en stor sign-on fee, ligger dog gemt godt væk i en skuffe for nu - men kan hives frem, hvis Sistos hjemlængsel bliver presserende.

Som det ser ud nu, er det nemlig ikke realistisk, at Sisto agter at vende hjem denne sommer - også selvom hans lidt turbulente ophold i Celta Vigo lakker mod enden. Det kan man høre mere om i denne uges udgave af B.T.s podcast 'Transfervinduet'.

Pione Sisto har et år tilbage af sin kontrakt med sin spanske klub, og fra Spanien forlyder det, at Celta Vigo er klar til at sælge den 25-årige dansker.

Foto: CHEMA MOYA Vis mere Foto: CHEMA MOYA

Selvom Sisto i de seneste to sæsoner har været inde og ude af startopstillingen, og har ramt overskrifterne for flere kontroversielle epsioder, blandt andet da han trodsede et forbud og kørte hjem til Danmark under corona-pandemien, vurderes han dog til at være så attraktiv og værdifuld, at Celta Vigo næppe slipper ham billigt.

Og det er ellers en af de brikker, der skal gå op, hvis FC Midtjylland skal han en chance for at lokke deres tidligere spiller hjem til Herning, erfarer 'Transfervinduet': At han stort set ikke må koste noget i transfersum. Pengene skal bruges til løn og sign-on fee.

Derudover skal det være et ønske fra Sisto selv at ville tage en tørn i den sorte trøje for at finde tilbage til storformen, ligesom det har været tilfældet med for eksempel profilen Erik Sviatchenko, som vendte tilbage til FC Midtjylland efter en svær tid i Celtic.

Sisto har for nyligt i et interview i Politiken udtrykt, at han ikke regner med at være på vej hjem til dansk fodbold.

Men meget kan ske - hurtigt - i fodbold, og så snart de ender en dag - måske - går op, så står FC Midtjyllands sportslige ledelse altså klar til at kaste al energi ind i at få projekt 'Sisto til Herning' til at lykkes, men lige nu er prioriteterne på heden andre og mere gængse transferemner.