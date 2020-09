FC København fik et rigtig godt tilbud, som mange nok ville have svært ved at sige nej til.

Den tidligere landsholdsspiller Lasse Schöne var ifølge B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet klar til at tage en tur hjem til Danmark for at tørne ud for de detroniserede danske mestre. Men det krævede lige lidt mere, end FCK-manager Ståle Solbakken havde lyst til at give.

Lasse Schönes tid i italienske Genoa synger efter bare et år i klubben på sidste vers, og derfor ledes der lige nu efter en ny klub til den 34-årige midtbanespiller. FC København fik også tilbuddet, og det var for god en mulighed til ikke at undersøge, hvad det ville kræve.

Den tidligere Ajax-profil ønskede sig en længere kontrakt, og han ville i FC København gerne have en tre-årig aftale for at skrive under samt en løn, der ville skubbe ham op som den bedst betalte i klubben.

Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Foto: MASSIMO PINCA

FC København ønskede på den anden side at tilbyde en noget kortere kontrakt, hvis Lasse Schöne skulle komme ind på en topløn i klubben, og der er dialogen strandet. Indtil videre i hvert fald.

Det kunne ellers have løst et af Ståle Solbakkens problemer med et Lasse Schöne-skifte, da han så kunne gå ind på den centrale midtbane, mens Rasmus Falk kunne sendes ud på den højre kant, som lige nu er det store fokuspunkt for manageren.

FC København er stadig på udkig efter en kantspiller, men torsdag er der en vigtig Europa League-kvalifikationskamp, der kan afgøre en del: Om københavnerne skal bruge flere spillere - eller af med nogle.

En kvalifikation vil med sikkerhed fortsætte jagten på en kantspiller, og i så fald skal det ifølge podcasten Transfervinduets oplysninger være en profil, der kan gå direkte ind i startopstillingen frem for en spiller til at udvikle.

Den jagt kan du høre mere om i onsdagens afsnit af Transfervinduet, hvor panelet også taler om Lucas Andersens fremtidsplaner, Brøndbys backjagt og meget mere. Og mandag er der endnu mere transfersnak på bt.dk, når sommerens transfervindue lukker ved midnat. Det dækker B.T. med blandt andet otte timers live-tv.